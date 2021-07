Calciomercato Torino, si punta Caldara: contatti col Milan

Calciomercato Torino: i granata puntano Mattia Caldara per la difesa e avrebbero già sondato il terreno con il Milan

Dopo l’arrivo di Marko Pjaca, il Torino non vuole fermarsi e vuole regalare a Ivan Juric altri rinforzi. Il nuovo obiettivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe Mattia Caldara. Il difensore, cresciuto con Gasperini che è il maestro proprio di Juric, conosce già il gioco che vuole proporre l’allenatore granata e sarebbe quindi l’acquisto perfetto.

Il Torino avrebbe già sondato il terreno sia col Milan che col calciatore, trovando sensazioni positive e anche l’apertura a un dialogo per mettere in piedi la trattativa. Caldara resta quindi caldissimo per la squadra granata.