Il Torino vuole ringiovanire la difesa e guarda con interesse al Brasile. I granata hanno messo nel mirino il centrale 22enne Lucas Verissimo del Santos

Il Torino prepara una profonda rifondazione della rosa in estate. Il Presidente granata, Urbano Cairo, qualche giorno fa ha dichiarato che nella prossima stagione si ripartirà dall’allenatore Walter Mazzarri e che solo i giocatori veramente motivati saranno confermati. Il club piemontese sta cercando di capire se Andrea Belotti, il vero gioiello della formazione granata, è intenzionato ad accettare le lusinghe del Milan ma nel frattempo lavora per rinforzare la rosa per puntare all’Europa l’anno prossimo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il primo nome per la difesa sul taccuino del ds Gianluca Petrachi è quello del brasiliano Lucas Verissimo del Santos. Il calciatore classe ’95 quest’anno ha collezionato 5 presenze nel Brasilerao e 4 in Libertadores, condite anche da un gol. La sua valutazione secondo il sito Transfermarkt è di circa 5 milioni di euro.

Il Santos non sarebbe disposto ad accettare un’offerta inferiore ai 9 milioni di euro ma Petrachi si sta impegnando per abbassare le pretese del club brasiliano. Sul giocatore ci sarebbe anche lo Spartak Mosca, che ha chiuso al terzo posto il campionato russo appena concluso. Il Torino lavora quindi per rinforzare la difesa e in estate potrebbe iniziare l’avvicinamento ad uno dei difensori carioca più promettenti disponibili sul mercato.