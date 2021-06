Tottenham, Paratici mette gli occhi in casa Napoli: la situazione

Paratici è già in azione per rinforzare la rosa del Tottenham: nel mirino dell’ex CFO della Juve c’è Insigne

Paratici è da pochi giorni responsabile del mercato del Tottenham dopo il divorzio dalla Juventus. Oltre alla questione allenatore, il dirigente piacentino ha iniziato le mosse per rinforzare la rosa degli ‘Spurs’.

Paratici, presente nei giorni scorsi a Milano, guarda con attenzione al mercato italiano e avrebbe messo nel mirino Lorenzo Insigne, soprattutto se il fantasista non dovesse rinnovare (è in scadenza nel 2022) con il Napoli. Oltre al Tottenham – come riporta Il Mattino – anche Chelsea e Arsenalsarebbero sulle tracce del numero dieci della Nazionale italiana.