Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro di Solet? Intanto sbuca un retroscena sul rinnovo - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: futuro incerto per Solet, Inter e Milan alla finestra

Il nome di Oumar Solet torna a far discutere e diventa uno dei più caldi del calciomercato Udinese. Il difensore francese, reduce da una prestazione positiva ma non priva di errori nella sfida contro l’Inter a San Siro, sembrava vicino al rinnovo di contratto fino al 2027. Tuttavia, come riportato da Il Messaggero Veneto, il prolungamento è stato momentaneamente congelato.

Una frenata inattesa, che arriva proprio mentre si registrano movimenti concreti da parte di Inter e Milan. I nerazzurri, impressionati dalla solidità fisica e dall’aggressività del centrale bianconero, avevano iniziato un monitoraggio approfondito. I rossoneri, invece, si sono limitati a un sondaggio esplorativo, ma l’interesse c’è e potrebbe riaccendersi nei prossimi mesi.

Nel frattempo, la dirigenza dell’Udinese ha deciso di prendersi del tempo per valutare la situazione, anche in relazione al prezzo fissato per il giocatore: circa 40 milioni di euro, una cifra che al momento appare elevata per un profilo ancora in fase di maturazione. Il tecnico Kosta Runjaic ha ribadito la fiducia nel giocatore, sottolineando però che Solet ha ancora ampi margini di miglioramento: «È un difensore di grande potenziale, ma deve crescere in continuità e lettura tattica».

All’interno del club, la scelta è stata chiara: Solet resterà a Udine, almeno fino a gennaio, anche per mettere alle spalle un’estate complicata, segnata da qualche malumore personale e dalla partenza dell’amico Florian Thauvin, con cui aveva legato molto.

Le big italiane, in particolare l’Inter, hanno nel frattempo virato su altri obiettivi: il nome più caldo è quello di Manuel Akanji, ma l’idea di tornare su Solet nel mercato invernale non è del tutto tramontata. A complicare ulteriormente il quadro c’è l’inchiesta giudiziaria che coinvolge il calciatore, accusato di presunta violenza sessuale: una vicenda che impone prudenza e che, inevitabilmente, rallenta ogni tipo di trattativa.

Il calciomercato dell’Udinese resta dunque in attesa: il rinnovo di Solet potrebbe riaprirsi in primavera, ma tutto dipenderà dalle sue prestazioni e dall’evoluzione della vicenda legale. Se dovesse continuare a brillare, l’asta potrebbe scatenarsi ben prima.