Calciomercato Udinese: spunta l’ipotesi Tutino per l’attacco

Si fa largo un nuovo nome per l’attacco dell’Udinese: i bianconeri avrebbero messo nel mirino il giovane Gennaro Tutino

Tudor vuole un rinforzo in attacco. Marino e il suo team sono al lavoro per accontentarlo e nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa tra i papabili acquisti bianconeri. Stiamo parlando di Gennaro Tutino, attaccante classe ’96 reduce da una stagione da 7 reti in 27 presenze con la maglia del Cosenza in Serie B.

Come spiega la Gazzetta dello Sport sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Hellas Verona, ma al momento l’Udinese sembra essere in vantaggio sugli scaligeri, visto anche l’ottimo rapporto tra i Pozzo e De Laurentiis.