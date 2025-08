Calciomercato Udinese, clamoroso colpo di scena: Witsel vicino a vestire il bianconero! Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: Runjaic punta su nuovi leader, idea Witsel a parametro zero

In vista della prossima stagione, l’Udinese di Kosta Runjaic sta lavorando con decisione sul mercato per rafforzare una rosa che ha perso alcuni pezzi importanti. Dopo le partenze di Jaka Bijol, passato al Leeds, e di Lorenzo Lucca, approdato al Napoli, si attende ora l’addio di Florian Thauvin, pronto a trasferirsi al Lens. Questi addii hanno lasciato un vuoto nel centrocampo e nell’attacco bianconero, spingendo la dirigenza a cercare nuove soluzioni, in particolare nel reparto di mezzo.

Nel contesto del calciomercato Udinese, una delle piste più intriganti è rappresentata dall’interesse per Axel Witsel, centrocampista belga classe 1989 con un’importante esperienza internazionale alle spalle. Witsel, svincolato dopo l’ultima stagione all’Atletico Madrid, potrebbe rappresentare un colpo a costo zero per l’Udinese, che sta valutando la possibilità di convincerlo ad accettare il progetto sportivo friulano.

Come confermato da fonti autorevoli quali Sacha Tavolieri e Gianluca Di Marzio, l’Udinese ha già avviato i contatti con Witsel per illustrargli i programmi del club e sondare la sua disponibilità a unirsi alla squadra. Il centrocampista belga, nonostante i 34 anni, conserva ancora una buona condizione fisica e un bagaglio di esperienza maturato tra Borussia Dortmund, Zenit San Pietroburgo e Atletico Madrid, oltre alla nazionale belga. Nella stagione 2024/25, Witsel ha collezionato 22 presenze tra Liga, Coppa del Re, Champions League e Mondiale per Club, dimostrando di poter essere ancora un elemento valido.

Il possibile arrivo di Witsel nel contesto del calciomercato Udinese rappresenterebbe un segnale importante per la squadra, soprattutto dopo un’estate di cessioni rilevanti. Kosta Runjaic, che sta costruendo una squadra giovane ma con personalità, vede nel centrocampista belga un leader in grado di guidare il gruppo in campo, mettendo a disposizione esperienza e qualità. L’operazione, se dovesse concretizzarsi, sarebbe una svolta per il club friulano, che punta a confermarsi in Serie A senza rinunciare a competitività e solidità.

Per ora, il mercato dell’Udinese resta in fermento, con la società attenta a cogliere tutte le opportunità per rinforzare la rosa nel modo migliore. Witsel rappresenta senza dubbio un nome di prestigio che potrebbe portare equilibrio e leadership, elementi fondamentali per il progetto della squadra bianconera.