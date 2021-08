Calciomercato Venezia, fatta per Caldara: cifre e dettagli

Caldara al Venezia: sono ormai note le cifre dell’accordo in essere tra le due società per la cessione in prestito del difensore

Giungono i primi dettagli dell’accordo, stipulato in serata tra il Milan e il Venezia, propedeutico per il passaggio del difensore rossonero Mattia Caldara ai lagunari. Le cifre riportate da Sky Sport.

Secondo quanto appreso dal portale tuttomercatoweb.com, i due club hanno raggiunto un accordo in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Da parte sua, il difensore ha ponderato attentamente tutte le offerte ritenendo il progetto presentatogli dai lagunari il migliore in assoluto per rilanciare la propria carriera.