Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre

Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè va al Psv Eindhoven! Cosa manca per l’addio del classe 2006, le cifre dell’operazione

Il calcio italiano si prepara a salutare un altro dei suoi gioielli più promettenti, destinato a cercare la definitiva consacrazione all’estero. Alphadjo Cissè è sempre più vicino a lasciare la Serie B per approdare in Eredivisie. Il trequartista italiano classe 2006, rivelazione assoluta di questa prima parte di stagione, è finito nel mirino del PSV Eindhoven. Il club olandese ha deciso di puntare forte sul ragazzo, mettendo sul piatto un’offerta di circa 8 milioni di euro per l’acquisto del cartellino a titolo definitivo.

I numeri della rivelazione

A convincere gli scout del PSV è stato l’impatto devastante che il 19enne ha avuto nel calcio professionistico. Alla sua prima vera stagione tra i “grandi”, Cissè ha messo in mostra una maturità e una qualità tecnica fuori dal comune con la maglia del Catanzaro. I numeri parlano chiaro: 6 gol e 1 assist in metà campionato. Cissè è diventato rapidamente un punto fermo della formazione calabrese, attirando su di sé le attenzioni dei grandi club.

L’ultimo ostacolo: il nodo indennizzo

L’operazione è in dirittura d’arrivo, ma resta un ultimo nodo burocratico ed economico da sciogliere. Il cartellino di Cissè è di proprietà dell’Hellas Verona, che lo ha girato in prestito al Catanzaro la scorsa estate. Affinché il trasferimento al PSV si concretizzi subito, è necessario trovare un accordo per la risoluzione anticipata del prestito. Il Catanzaro non intende fare sconti e chiede un indennizzo importante: la richiesta dei calabresi è di 1,5 milioni di euro. Dall’altra parte, il Verona ha offerto 500mila euro per liberare il giocatore. La distanza c’è (un milione di ballo), ma la sensazione riportata da Gianluca Di Marzio è che le parti siano condannate a trovare un’intesa. L’affare da 8 milioni con il PSV è troppo vantaggioso per rischiare di farlo saltare: la fumata bianca è attesa a breve.

