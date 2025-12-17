Calciomercato Verona, Belghali nel mirino delle big. I gialloblu e il loro piano in vista di gennaio!

Calciomercato Verona: Belghali nel mirino delle big, l’Hellas fa il prezzo. La situazione attuale

Il Calciomercato Verona entra in una fase calda, con l’Hellas protagonista grazie alla crescita esponenziale di Rafik Belghali. Come riportato da alfredopedulla.com, il terzino destro gialloblù ha attirato l’attenzione di diverse big del calcio italiano, pronte a monitorarne l’evoluzione in vista delle prossime finestre di mercato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il suo nome è ormai stabilmente sui taccuini dei principali direttori sportivi.

La Juventus segue Belghali con grande interesse, apprezzandone la spinta offensiva, la duttilità tattica e i margini di crescita. Anche l’Inter si era informata sul suo conto già prima dell’infortunio di Denzel Dumfries, dimostrando come il profilo dell’esterno algerino fosse ritenuto idoneo al progetto nerazzurro indipendentemente dalle emergenze. Attenzione anche da parte della Roma, che lo considera un giocatore di grande prospettiva per la corsia destra, nonostante in rosa ci sia già Wesley come protagonista in quel ruolo. I rapporti tra giallorossi e Verona, inoltre, sono già avviati per altre operazioni, come quelle legate a Giovane e Baldanzi, fattore che potrebbe facilitare eventuali dialoghi futuri.

Dal canto suo, l’Hellas è consapevole di avere tra le mani un patrimonio importante per il Calciomercato Verona. La valutazione fissata dal club si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra significativa se rapportata all’investimento iniziale. Belghali, infatti, è arrivato in gialloblù la scorsa estate dal Mechelen per appena 1,5 milioni di euro più bonus, rivelandosi uno dei colpi più riusciti della recente strategia di mercato del Verona.

Nonostante l’interesse crescente, la priorità del club resta la permanenza del giocatore almeno fino al termine della stagione. L’Hellas è pienamente coinvolto nella lotta salvezza e privarsi di un elemento così determinante a gennaio potrebbe rappresentare un rischio. Tuttavia, molto dipenderà dalla concretezza delle offerte che arriveranno sul tavolo della dirigenza.

A rendere ancora più appetibile il profilo di Belghali contribuirà la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con la nazionale algerina. Una vetrina internazionale che potrebbe far lievitare ulteriormente il suo valore e accendere definitivamente il Calciomercato Verona, tra strategie di resistenza e possibili plusvalenze record.

