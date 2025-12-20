Calciomercato Verona, Belghali rimarrà? Spunta una nuova indiscrezione sul giocatore gialloblu

Calciomercato Verona, deciso il futuro di Belghali. La situazione non lascia alcun dubbio

Il nome di Rafik Belghali continua a circolare con insistenza tra gli addetti ai lavori, ma l’operazione che potrebbe portarlo all’Inter è destinata a slittare alla prossima estate. Una notizia che riguarda da vicino anche il Calciomercato Verona, sempre più al centro delle strategie dei top club italiani.

Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, la dirigenza nerazzurra ha individuato nel laterale destro dell’Hellas il profilo ideale per rinforzare la corsia. Belghali, classe 2002, ha impressionato per continuità, forza fisica e capacità di spinta, diventando uno dei punti fermi della squadra gialloblù. Le sue prestazioni hanno acceso i riflettori sul Calciomercato Verona, che potrebbe presto trasformarsi in una vetrina importante per le big.

Rispetto ad altri profili monitorati dall’Inter, come Marco Palestra, il costo del cartellino di Belghali appare più contenuto. Il giovane dell’Atalanta, dopo le ottime prove con il Cagliari, ha visto crescere notevolmente la propria valutazione, rendendo l’esterno del Verona una soluzione più sostenibile anche dal punto di vista economico. Un aspetto che pesa nelle scelte strategiche del club milanese.

Nonostante l’interesse concreto, però, ogni trattativa è rinviata alla sessione estiva. Belghali sarà infatti impegnato con la Nazionale algerina nella prossima Coppa d’Africa, un fattore che rende impossibile un suo trasferimento immediato. Una situazione che permette all’Hellas di godersi ancora il giocatore e di valorizzarlo ulteriormente, con effetti potenzialmente molto positivi sul Calciomercato Verona.

Attenzione anche alla concorrenza: sulle tracce del laterale scaligero ci sarebbe pure la Juventus, pronta a inserirsi se dovessero aprirsi spiragli concreti. Per l’Inter, molto dipenderà dal rendimento di Belghali nella seconda parte della stagione. Se le prestazioni resteranno su livelli elevati, l’affondo decisivo potrebbe arrivare a giugno, trasformando il Calciomercato Verona in uno dei temi caldi dell’estate.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A