Calciomercato Verona, Giovane lascerà i gialloblu a gennaio? Una big lo vuole a tutti i costi!

Calciomercato Verona, Giovane lascerà i gialloblu per una big? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Calciomercato Verona – Il nome di Giovane, talentuoso attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas Verona, è diventato uno dei più chiacchierati nelle ultime settimane. Le indiscrezioni che collegano il giovane bomber all’Inter si sono moltiplicate, trasformando il suo futuro in uno dei temi caldi del calciomercato invernale. La sua crescita costante e le prestazioni brillanti in maglia gialloblù hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi top club, tra cui proprio i nerazzurri.

Secondo quanto riportato da ESPN, il Calciomercato Verona potrebbe registrare un’operazione importante: il trasferimento di Giovane all’Inter per una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro, pari a circa 185 milioni di reais. L’emittente sottolinea anche che i primi contatti tra le parti sarebbero avvenuti circa una settimana fa, segnale di un interesse concreto da parte della dirigenza interista. Il giocatore, grazie alle sue qualità tecniche e al rendimento positivo in questa prima parte di stagione, rappresenta uno dei profili più interessanti dell’Hellas Verona in ottica mercato.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo attorno al giovane attaccante, da Milano arrivano voci più caute. Come riportato da Tuttosport, l’Inter avrebbe infatti escluso movimenti significativi nel reparto offensivo durante la sessione invernale. La dirigenza, guidata da Piero Ausilio, si ritiene soddisfatta dell’attuale rosa e non sembra intenzionata a intervenire sul fronte attacco già a gennaio. Una posizione che frena, almeno per il momento, le speculazioni più insistenti.

In conclusione, il Calciomercato Verona continua a mettere in vetrina il talento di Giovane, destinato a restare uno dei nomi più discussi nelle prossime settimane. Sebbene l’interesse dell’Inter sia reale, il club nerazzurro non pare orientato ad accelerare immediatamente per il suo acquisto. Il futuro del giovane brasiliano resta dunque aperto, con la sensazione che il suo destino possa comunque intrecciarsi con le dinamiche del mercato già nella prossima finestra.

