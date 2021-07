Verona, stretta finale per Ilic. Ora si punta anche Zirkzee: i dettagli

Il Verona vuole riportare Ilic dal Manchester City al Bentegodi: i gialloblu puntano anche Zirkzee, nella scorsa stagione al Parma

Il Verona vuole riportare uno dei suoi uomini fondamentali al Bentegodi, esploso con Juric nella scorsa stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, i contatti con il Manchester City sarebbero in fase avanzata e il Verona potrebbe acquistarlo a titolo definitivo per 8 milioni di euro.

Non solo Ilic però. Il Verona è anche sulle tracce di Joshua Zirkzee, attaccante del Bayern Monaco classe 2o01, in prestito per 6 mesi al Parma nella scorsa stagione.