Calciomercato: Viviano rimane in Turchia, rinnovo con il Karagumruk

Emiliano Viviano rinnova fino al 2023 con il Karagumruk: il futuro del portiere italiano è ancora in Turchia

Emiliano Viviano ha prolungato di una stagione il suo rapporto col Fateh Karagumruk. Il portiere fiorentino, autore di una splendida stagione in Super Lig, ha così rinnovato di un anno con la squadra turca.

📢 Viviano, 1 yıl daha Karagümrük’te.



2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. pic.twitter.com/kEzVpJjtKx — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 24, 2022

«Viviano è a Karagümrük per un altro anno. Abbiamo prolungato di 1 anno il contratto di Emiliano Viviano, uno dei capitani della nostra squadra, unico giocatore ad aver giocato per 90 minuti in 38 partite di Super League nella stagione 2021/2022».