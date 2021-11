Calhanoglu: «Dovevamo chiuderla prima. Inter? Ho bisogno di tempo»

Hakan Calhanoglu, trequartista dell’Inter, ha parlato al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar

GARA – «Abbiamo giocato molto bene, dovevamo chiuderla al primo tempo con tante occasioni. Nel secondo tempo abbiamo continuato a creare occasioni e abbiamo fatto gol, siamo contenti perché abbiamo giocato bene».

INTER – «Mi sento molto bene, ho bisogno di tempo in una nuova squadra, grazie ai compagni che mi aiutano tanto settimana dopo settimana sono diventato importante».

RUOLO – «Grazie per i complimenti, noi prepariamo bene le gare e siamo concentrati, lo staff e il mister fanno bene lui arriva per primo. L’anno scorso giocavo da trequartista oggi faccio la mezzala e sono cresciuto, sono più aggressivo e faccio di più in fase difensiva. Se gioco 90 minuti trovo la condizione, nelle ultime gare mi sono sentito bene. Ci sta sbagliare, ci sono alti e bassi noi siamo sulla buona strada».