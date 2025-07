Calhanoglu scalda l'Inter: «Duro lavoro per toglierci grandi soddisfazioni. Sul mercato dico che...» - Calcio News 24

Calhanoglu rassicura l’Inter. Le parole del centrocampista nerazzurro. La situazione attuale

Nel giorno del ritorno alla Pinetina dopo la pausa successiva al Mondiale per Club, l’Inter ritrova serenità e certezze. Tra queste, una delle più importanti riguarda Hakan Calhanoglu, punto fermo del centrocampo nerazzurro e protagonista, nelle ultime settimane, di numerose voci di mercato. Il centrocampista turco è finalmente tornato ad Appiano Gentile e ha scelto di rompere il silenzio per mettere fine alle speculazioni che lo hanno accompagnato durante l’estate.

Il nome di Calhanoglu è stato accostato più volte a club turchi come Galatasaray e Fenerbahce, ma nessuna trattativa è mai decollata. A peggiorare il clima ci si sono messe anche alcune frizioni interne, come il botta e risposta mediatico tra Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta, che aveva contribuito a creare un’immagine di tensione dentro lo spogliatoio interista. Proprio per questo, le parole di Calhanoglu sono arrivate al momento giusto per calmare le acque.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Calhanoglu ha dichiarato:

«Le mie vacanze non sono state facili, con tante speculazioni. Però siamo sempre rimasti in contatto con la società. Ho lavorato duramente, ho fatto tutta la preparazione e sono tornato in ottima condizione. Sono contento di essere di nuovo qui».

Inevitabile un commento sulle continue voci di mercato che lo volevano vicino a un addio:

«Ogni anno succede, anche se stavolta forse un po’ di più. Non ho detto nulla prima perché volevo farmi vedere direttamente dai tifosi al mio rientro. Parlare sempre non serve».

A togliere ogni dubbio è stata poi la sua dichiarazione più attesa:

«Sono un giocatore dell’Inter e ho sempre detto che voglio continuare qui».

Capitolo chiuso anche per quanto riguarda il rapporto con Lautaro Martinez:

«Siamo professionisti e maturi. Tutto chiarito, nessun problema. Quando tornerà lo abbracceremo. Ora è giustamente in vacanza. Prima eravamo un po’ sotto pressione, ora siamo più rilassati e guardiamo avanti».

Le parole di Calhanoglu segnano una svolta nel clima intorno all’Inter. Il centrocampista turco, perno del progetto nerazzurro, ribadisce così la sua fedeltà al club, allontanando ogni dubbio sul suo futuro.