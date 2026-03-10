Calhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. Le ultime

Calhanoglu Inter, frenata sul rinnovo: stallo nelle negoziazioni e dubbi crescenti sul futuro del regista nerazzurro

La situazione di Hakan Calhanoglu continua a essere uno dei temi più caldi in casa Inter. Il regista turco, fondamentale nel sistema di Cristian Chivu, resterà ancora indisponibile a causa di un risentimento all’adduttore della coscia destra, lo stesso problema che lo ha già costretto a fermarsi nel momento più delicato della stagione. Il recupero procede con cautela e lo staff medico non intende forzare i tempi, consapevole dell’importanza del giocatore per gli equilibri della squadra.

Accanto all’aspetto fisico, nelle ultime ore è tornata d’attualità anche la questione legata al suo futuro. Secondo gli aggiornamenti di Fabrizio Romano, la trattativa per il rinnovo del contratto sarebbe in una fase di stallo, con il dialogo tra le parti momentaneamente congelato. Il confronto dovrebbe riprendere più avanti, quando il club avrà un quadro più chiaro sulle strategie per la prossima stagione. Calhanoglu è legato all’Inter fino al 2027, ma la sua permanenza a lungo termine non appare più così scontata, nonostante la società continui a considerarlo un elemento chiave.

Il nodo del rinnovo si inserisce in un contesto più ampio che riguarda l’intero centrocampo nerazzurro, destinato a vivere mesi di valutazioni profonde. Frattesi resta al centro di voci di mercato, mentre Mkhitaryan è in scadenza e il suo futuro è ancora da definire. In questo scenario, non è esclusa una rivoluzione nel reparto, con la posizione di Calhanoglu che potrebbe diventare uno dei punti decisivi delle scelte estive. I prossimi mesi chiariranno se il turco continuerà a essere il faro dell’Inter o se le strade tra lui e il club si separeranno al termine della stagione.