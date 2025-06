Calhanoglu, sarà addio all'Inter? Quella big estera sta pressando per comprarlo questa estate - Calcio News 24

Calhanoglu, pressing del Galatasaray: il giocatore apre alla trattativa con l’Inter. Il punto sulla situazione del centrocampista

Il futuro di Calhanoglu potrebbe essere più incerto di quanto sembri. Nonostante al momento non ci siano segnali ufficiali di una sua imminente partenza dal calciomercato Inter, dalla Turchia continuano ad arrivare indiscrezioni sempre più insistenti sul forte interesse del Galatasaray. Il club di Istanbul, infatti, avrebbe messo da tempo nel mirino il regista nerazzurro e ora sembra pronto a fare un passo concreto.

Secondo quanto riportato da Sporx, il Galatasaray avrebbe definito una chiara strategia per arrivare a Calhanoglu: fare leva sulla volontà del calciatore per abbassare le richieste economiche dell’Inter, ritenute troppo elevate dalla dirigenza turca. Attualmente, il club nerazzurro valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, una cifra che il Galatasaray considera fuori portata. Per questo, il messaggio recapitato al centrocampista sarebbe stato diretto: “Se davvero vuoi tornare, devi muoverti in prima persona”.

E così pare sia avvenuto. Stando alle fonti turche, Calhanoglu avrebbe già dato la sua disponibilità ad agire in questa direzione. Il centrocampista della nazionale turca, da sempre legato sentimentalmente e calcisticamente al paese, avrebbe comunicato al Galatasaray la sua intenzione di convincere l’Inter ad abbassare le proprie pretese fino a 15 milioni di euro, rendendo così più accessibile il suo trasferimento.

Va sottolineato che, al momento, i contatti tra Galatasaray e Inter non sarebbero ancora entrati nella fase ufficiale. Le trattative, secondo quanto riferito, si stanno svolgendo direttamente tra il club turco e il giocatore. È Calhanoglu stesso a condurre i colloqui con la società nerazzurra, cercando un compromesso che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Il futuro del regista turco, per ora, resta ancorato a Milano, ma l’evoluzione della situazione merita attenzione. In un’estate dove il calciomercato è più fluido che mai, anche i giocatori più rappresentativi possono finire al centro di scenari sorprendenti.

Il nome di Calhanoglu torna così ad animare i sogni dei tifosi del Galatasaray, ma resta da capire se l’Inter sarà disposta ad aprire realmente alla cessione di uno dei suoi elementi più importanti. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.