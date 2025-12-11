Calhanoglu Inter, filtra ottimismo in casa nerazzurra dopo lo stop in Champions! Ecco quando può tornare

Calhanoglu Inter, c’è ottimismo in casa nerazzurra dopo lo stop in Champions League! Ecco quando può giocare

Dalla Pinetina arrivano notizie rassicuranti che fanno tirare un grande sospiro di sollievo all’ambiente nerazzurro. Dopo la paura vissuta nella notte di Champions League contro il Liverpool, l’allarme sulle condizioni di Hakan Calhanoglu è rientrato: il centrocampista turco ha riportato soltanto una contrattura muscolare, evitando lesioni più gravi.

La diagnosi e la scelta vincente

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo staff medico dell’Inter ha valutato positivamente l’evoluzione clinica del giocatore. La decisione di fermarsi subito al primo segnale di fastidio si è rivelata determinante: l’esperienza del numero 20 ha permesso di scongiurare uno stop prolungato. Non saranno quindi necessari ulteriori esami strumentali, a differenza di quanto accaduto per Francesco Acerbi.

Niente Genoa, testa alla Supercoppa

La cautela resta comunque la parola d’ordine. Calhanoglu non sarà convocato per la trasferta di campionato contro il Genoa, dove Piotr Zielinski è pronto a prendere in mano la regia del centrocampo.

Il piano di recupero guarda già oltre la Serie A: l’obiettivo è avere il turco a disposizione per la Supercoppa Italiana a Riad, primo trofeo stagionale. Lo staff monitora giorno per giorno le sue condizioni, con grande ottimismo sulla possibilità di vederlo protagonista in Arabia.

Obiettivo chiaro

L’Inter vuole affrontare la Supercoppa con la miglior formazione possibile e la presenza di Calhanoglu è considerata imprescindibile per puntare al titolo.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

