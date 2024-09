Calhanoglu: «Ecco cosa HA SCATURITO in noi dopo la SCONFITTA NEL DERBY contro il Milan»

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro l’Udinese

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Udinese Inter, Hakan Calhanoglu si è espresso così.

SENSAZIONI DOPO IL DERBY – «Dopo la sconfitta col Milan abbiamo un carico diverso, sappiamo che fa male. Ma sappiamo che anche oggi sarà dura, ci siamo preparati bene questa settimana. Ho fiducia nei miei compagni perché ci siamo preparati molto bene».

UNA SCONFITTA CHE PUÒ FAR BENE? – «Dopo il derby ci vuole un po’ per rialzarci, ma noi ci siamo preparati subito il giorno dopo. Dopo 6 derby vinti, ne abbiamo perso uno e fa male. Volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi e non lo abbiamo fatto, il Milan ha meritato di vincere. Sappiamo la nostra forza e oggi dobbiamo dimostrarlo».

SE ABBIAMO PARLATO TRA DI NOI? – «Noi parliamo meno e pedaliamo di più. non siamo abituati a perdere così tante partite, abbiamo sempre vinto. In allenamento avevamo la cattiveria e la faccia giusta, oggi dobbiamo dimostrarlo».