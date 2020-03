Callejon e Llorente: dopo il discorso del premier Conte sull’estensione della zona rossa a tutta Italia, in coda al supermercato – FOTO

Il panico per l’emergenza Coronavirus investe tutti, anche i calciatori di Serie A che sembrano quasi inarrivabili. Nella foto sottostante, infatti, si vedono i giocatori del Napoli (Callejon e Llorente) in coda in un noto supermercato di Corso Europa del capoluogo campano.

Non proprio un buon esempio da dare a tutti i cittadini dopo l’annuncio del Premier Conte dell’estensione della zona rossa a tutta l’Italia e del divieto di assembramenti.