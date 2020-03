Emergenza Coronavirus, nuovo decreto: sospese attività sportive in tutta Italia

La Serie A si ferma insieme a tutti gli altri sport: le dichiarazioni del Premier Conte sul nuovo decreto anti Coronavirus

Stop alla Serie A e a tutte le altre manifestazioni sportive sul suolo italiano: questa la decisione del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Lo ha comunicato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa straordinaria tenutasi pochi minuti fa. Di seguito le sue parole sul provvedimento.

«Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, non c’è ragione per cui proseguano. Penso ad esempio al campionato di calcio, come agli altri eventi. I tifosi devono prenderne atto. Non consentiremo l’utilizzo di palestre per lo svolgimento di attività sportive. Queste norme entreranno in vigore domattina».