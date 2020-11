Callejon positivo al Covid, Iachini: «Un fulmine a ciel sereno»

Beppe Iachini ha parlato della positività al Coronavirus di Jose Maria Callejon. Ecco le parole del tecnico della Fiorentina

CALLEJON – «Sono dispiaciuto per la positività di Callejon, stavamo lavorando per portarlo alla miglior condizione possibile. In questa settimana avevamo lavorato su altre soluzioni tattiche, è stato un fulmine a ciel sereno e ci dispiace tanto. Ora si deve fermare, c’è il rammarico in questo senso».