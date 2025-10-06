Camarda Milan, svelati tutti i dettagli dell’accordo con il Lecce: le ultimissime

Camarda Milan, i rossoneri lo mandano al Lecce: prestito con riscatto e controriscatto. Tutti i dettagli dell’operazione

Il calciomercato non smette mai di sorprendere, soprattutto quando si parla di giovani talenti. L’ultima operazione che sta facendo discutere riguarda Francesco Camarda, classe 2008 e gioiello del settore giovanile del Milan, pronto a vivere una nuova avventura con la maglia del Lecce.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’accordo tra i due club si è chiuso con una formula studiata nei dettagli: prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Una soluzione che tutela entrambe le società e, soprattutto, il futuro del ragazzo.

I dettagli dell’operazione

Prestito annuale : Camarda giocherà in giallorosso per una stagione, con il Lecce che si farà carico dell’intero stipendio.

: Camarda giocherà in giallorosso per una stagione, con il Lecce che si farà carico dell’intero stipendio. Diritto di riscatto : al termine dell’annata, i salentini potranno acquistarlo a titolo definitivo per 3 milioni di euro .

: al termine dell’annata, i salentini potranno acquistarlo a titolo definitivo per . Controriscatto del Milan: i rossoneri manterranno il controllo sul proprio talento, potendo riportarlo a Milano per una cifra leggermente inferiore ai 4 milioni (circa 800mila euro in più rispetto al riscatto).

Questa clausola evidenzia la strategia del Milan: permettere al ragazzo di crescere in un contesto competitivo come la Serie A, senza però rinunciare alla possibilità di reintegrarlo in futuro, una volta maturato e pronto per la prima squadra.

Una scelta che conviene a tutti

Il Lecce, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani, si assicura un talento di prospettiva assoluta, mentre il Milan garantisce al proprio gioiello un percorso di crescita lontano dalle pressioni di San Siro.

L’operazione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra un club di vertice e una realtà di provincia: il talento cresce, il giocatore si forma, e le società tutelano i propri interessi.