Cambiaso Juve, c’è la decisione del Giudice Sportivo: due giornate per il terzino bianconero! Ecco le partite che salterà

Cambiaso Juve, arriva la decisione del Giudice Sportivo: due giornate per il bianconero! Ecco i match che salterà

La Juventus dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso per due turni di campionato. Il Giudice Sportivo ha infatti ufficializzato la squalifica dell’esterno classe 2000, espulso nel finale della gara d’esordio contro il Parma per un fallo di reazione. Una decisione attesa, che conferma le previsioni degli esperti e complica i piani del tecnico Igor Tudor, chiamato ora a rivedere la formazione in vista di due appuntamenti cruciali.

Una reazione costosa per Cambiaso e la Juventus

Il cartellino rosso è arrivato al 38° minuto del secondo tempo, quando Cambiaso — esterno sinistro titolare nel 3-4-2-1 di Tudor e punto di riferimento della Nazionale italiana — ha colpito con una manata al volto un avversario, in un momento in cui il pallone non era in gioco. Un gesto impulsivo, definito dagli addetti ai lavori come una “grave ingenuità”, che rientra in una casistica disciplinare ben codificata. Il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione standard, senza attenuanti.

Il giocatore, consapevole dell’errore, ha subito chiesto scusa pubblicamente attraverso i social. Tuttavia, il danno è fatto: Cambiaso salterà la trasferta di Marassi contro il Genoa, sua ex squadra, e soprattutto il Derby d’Italia contro l’Inter, in programma sabato 13 settembre all’Allianz Stadium, alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Tudor costretto a rivedere i piani

Igor Tudor, allenatore croato alla prima stagione sulla panchina bianconera, dovrà ora trovare soluzioni alternative per sostituire uno dei suoi uomini chiave. L’assenza di Cambiaso pesa sia dal punto di vista tecnico — per la sua capacità di coprire tutta la fascia — sia tattico, considerando l’importanza del match contro l’Inter, uno degli appuntamenti più sentiti dai tifosi juventini.

La motivazione ufficiale

Il comunicato del Giudice Sportivo recita: «per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria».