Camoranesi afferma che Cristiano Ronaldo tornerà presto a segnare e già vede la Juventus in semifinale di Champions League

Mauro German Camoranesi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato delle prospettive dei bianconeri per questa stagione in una intervista a Tuttosport. Il Campione del Mondo 2006 ha commentato le due vittorie raggiunte dalla formazione guidata da Massimiliano Allegri nelle prime due giornate di campionato e si è concentrato in particolare sulle prestazioni di Cristiano Ronaldo, che con grande sorpresa di molti non ha ancora messo a segno la sua prima rete in Serie A ma è stato comunque premiato dalla UEFA per il gol più bello della passata stagione. Camoranesi inoltre non vede per la Juventus rivali credibili nella corsa allo Scudetto e ritiene che i bianconeri potrebbero arrivare in fondo alla Champions League senza particolari difficoltà.

«Che Ronaldo non abbia segnato nelle prime due giornate non significa niente. Da qui a fine stagione farà una marea di gol. L’intesa con i compagni si svilupperà spontaneamente in poco tempo stando insieme in campo. – ha detto Camoranesi – Corsa Scudetto? Mi aspetto lo stesso campionato degli ultimi anni. La Juve è nettamente superiore e alla lunga questa superiorità verrà fuori. La Champions? La Juve è una delle 4-5 squadre che possono arrivare alle semifinali senza sorprendere».