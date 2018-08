L’UEFA premia la rovesciata di Cristiano Ronaldo in Champions League contro la Juventus come il gol più bello della stagione passata

La bacheca personale di Cristiano Ronaldo si arricchisce dell’ennesimo premio. L’UEFA ha infatti assegnato al portoghese il premio per il miglior gol della passata stagione. Il nuovo centravanti della Juventus ha ottenuto questo importante riconoscimento proprio grazie alla rete segnata in rovesciata ai bianconeri con il Real Madrid nella partita d’andata dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Cr7, che potrebbe investire parte del suo ingaggio milionario per acquistare il Valladolid, ha ricevuto 197.496 voti. Si tratta di un numero di preferenze decisamente superiore alla rete segnata da Dmitri Payet nella semifinale di Europa League tra Marsiglia e Salisburgo (35.558 voti). Al terzo posto di questa speciale classifica si piazza invece il gol di Eva Navarro nella finale dell’Europeo femminile categoria Under 17.

Cristiano Ronaldo ha poi voluto ringraziare i suoi fan con un tweet ed in particolare i tifosi della Juventus che per quel gol gli dedicarono una vera e propria standing ovation: «Grazie a tutti quelli che hanno votato per me. Non dimenticherò mai quel momento, specialmente la reazione dei tifosi allo stadio #SpecialMoment».

E' suo il gol più bello della stagione 2017/18! Bravo, @Cristiano 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/frCJAnPcWW — La UEFA (@UEFAcom_it) August 28, 2018