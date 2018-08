Liga, Ronaldo investe 30 milioni per comprare il Valladolid?

Dopo un breve tentativo nella NASL di 4 anni fa, Ronaldo decide di riprovarci, investendo 30 milioni sul Valladolid

Ronaldo il fenomeno torna in campo nella Liga. No, ovviamente non giocherà, ma sarà il presidente e l’azionista con maggior quote del Valladolid, club neo promosso nella massima serie spagnola. Per l’acquisto del club, Ronaldo dovrebbe spendere una cifra intorno ai 30 milioni di euro, anticipando la concorrenza dell’imprenditore messicano Ernesto Tinajero. Già in passato, Ronaldo era diventato socio, di minoranza però in questo caso, dei Fort Lauderdale Strikers, società della NASL (la North American Soccer League, equivalente della serie B italiana) ma dopo due anni Ronaldo Luís Nazário de Lima si è tirato indietro.

Tuttavia, a quanto pare, l’esperienza come azionista lo ha segnato in positivo, tant’è che ci vuole riprovare in uno dei campionati più famosi al mondo, con una missione sempre difficile da portare a termine: salvare una neopromossa. Attualmente, la squadra biancomalva ha un solo punto in classifica dopo due giornate disputate.