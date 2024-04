Allegri Juve, la richiesta del tecnico per liberarsi

Allegri potrebbe lasciare la Juve in vista della prossima stagione, ma il suo addio non sarà cordiale come riferito dal Corriere della Sera

L’allenatore, però, chiederà l’intero stipendio per sé e lo staff per la separazione anticipata al termine della stagione. I bianconeri hanno già pensato a Thiago Motta per il futuro e Giuntoli è convinto.