Camp Nou Barcellona, il grande ritorno! Riapertura dopo oltre due anni di lavori: una giornata storica e di festa blaugrana per vedere l’allenamento della squadra di Flick

Ieri, venerdì 7 novembre, lo storico impianto del Barcellona, lo Spotify Camp Nou, ha riaperto le sue porte al pubblico per la prima volta dal 28 maggio 2023, dopo più di due anni di lavori di ristrutturazione. Circa 23.000 spettatori hanno assistito all’allenamento della prima squadra maschile, che ha avuto un valore simbolico e ha servito come test pilota in vista della riapertura ufficiale per le partite di Liga.
L’atmosfera di festa e l’entusiasmo dei tifosi
All’esterno dello stadio, centinaia di tifosi, molti con la maglia di Lamine Yamal, hanno atteso pazientemente di entrare, creando un’atmosfera di grande festa. Durante la sessione, il giovane talento del Barcellona è stato accolto con applausi scroscianti, dimostrando la crescente ammirazione della tifoseria per le nuove stelle del club.
Il lavoro di Hansi Flick e i protagonisti dell’allenamento
Il tecnico Hansi Flick ha diretto l’allenamento con grande intensità, alternando esercizi tattici e di possesso palla. Tra i più applauditi, Robert Lewandowski, Fermín López e Joan García. Anche diversi giovani della cantera hanno avuto la possibilità di allenarsi nel leggendario stadio, con Dro Fernández che ha vissuto una giornata speciale.
Il nuovo Camp Nou e la prospettiva per il 2026
Nonostante alcune aree dello stadio siano ancora in fase di completamento e la presenza delle gru, la prova è stata considerata un successo organizzativo e logistico. Il nuovo Camp Nou, che sarà più moderno e sostenibile, si avvicina al suo completamento definitivo, con la restituzione ufficiale ai tifosi blaugrana prevista per il 2026.
