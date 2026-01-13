Cancelo Barcellona, ufficiale il ritorno in blaugrana! Ecco quanto pagherà il club catalano e come è strutturato il prestito

Cancelo Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale, svelati costi, formula e retroscena dell’intesa con l’Al Hilal. I dettagli

Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di Joao Cancelo, arrivato in prestito dall’Al Hilal dopo un anno e mezzo lontano dalla Catalogna. Per il terzino portoghese si tratta di un nuovo capitolo in blaugrana, club con cui aveva mantenuto un forte legame nonostante la parentesi in Arabia Saudita.

Cancelo lascia l’Al Hilal dopo mesi complicati e una rottura ormai evidente con l’ambiente. Il giocatore aveva espresso da tempo il desiderio di tornare in Europa e, fin dalle prime trattative, aveva indicato il Barcellona come priorità assoluta.

La scelta del portoghese ha di fatto congelato l’interesse dell’Inter, che aveva tentato concretamente di riportarlo in Serie A. Alla fine, però, la volontà di Cancelo ha prevalso, spingendolo nuovamente verso la squadra che più desiderava.

COMUNICATO – “João Cancelo è di nuovo un giocatore del Barcellona. Il Barcellona e l’Al Hilal Saudi FC hanno raggiunto un accordo per il prestito del terzino portoghese fino al termine della stagione. Indosserà la maglia numero 2.



La cerimonia di firma si è svolta martedì presso la sede del club, alla presenza del presidente del Barcellona Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafael Yuste, del membro del consiglio direttivo Joan Soler e del direttore dell’area calcio Anderson Luis de Souza (Deco), insieme alla famiglia del giocatore“.

