Capello esalta il nuovo corso: «Finalmente il Milan ai milanisti!»

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma, ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida tra i rossoneri e i giallorossi

Don Fabio Capello è contento del nuovo corso rossonero. Il Milan è sceso in campo quest’oggi per sfidare la Roma e il doppio ex ha parlato a Sky Sport prima della sfida per commentare la gara, sicuramente speciale per l’ex allenatore friulano, ora opinionista, e ha esaltato il nuovo corso milanista che ha visto l’addio degli ex interisti Fassone e Mirabelli e l’arrivo di tanti ex rossoneri come ad esempio Leonardo e Maldini.

Queste le parole di Don Fabio: «Mi attendo una bellissima serata con due squadre che porto nel mio cuore. E’ difficile fare il tifo, mi aspetto una bella partita. Il Milan si è comportato molto bene sul mercato, ha fatto ottimi acquisti, bisogna dare il tempo a Gattuso perché deve dare un’identità alla sua formazione. Lo scorso anno ha lavorato molto bene e ho molta fiducia nelle sue capacità e nel suo lavoro. Il Milan ai milanisti? Era ora, prima l’aria non era esattamente rossonera! Leonardo lo acquistai io al PSG, Maldini iniziò con me alla Primavera. E’ importante tornare a respirare aria di casa».