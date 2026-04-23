Capello non ha dubbi: «L’Inter è tornata a essere l’Inter, lo scudetto è già in tasca. Lazio? La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di…»

Capello sulla Coppa Italia: «L’Inter è tornata a essere l’Inter, lo scudetto è già in tasca. Lazio? La squadra di Maurizio Sarri ha…»

Nella bacheca di Fabio Capello ci sono due Coppe Italia – nel 1969 con la Roma e nel 1977 con il Milan vinte da giocatore. Su La Gazzetta dello Sport ha parlato della prossima finale tra Inter e Lazio.

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L’INTER DI OGGI «L’Inter è tornata a essere l’Inter, soprattutto perché i suoi giocatori più importanti sono tornati a fare ciò che ci si aspettava da loro. Da sempre la mia idea è che nel calcio si vinca con il centrocampo e nella semifinale di ritorno a San Siro quel reparto ha fatto vedere il suo valore, da Barella a Calhanoglu – non ne parliamo nemmeno – e pure Sucic, che è entrato con spirito e voglia. È stata davvero un’Inter di livello, che ha giocato con esperienza. Ho visto anche un Como bello e con qualità come ha giustamente affermato Fabregas, però mi è sembrata una squadra quasi inesperta contro un’avversaria esperta: questione di età».

IL DOUBLE «Lo scudetto è già in tasca e quindi ora i nerazzurri giocano con serenità e senza pesi sulle spalle. E in finale affronteranno una squadra meno fastidiosa rispetto al Como, proprio per il tipo di gioco che Fabregas propone tra qualità e possesso palla».

DOSARE LE ENERGIE «Da questo punto di vista manca ancora tanto tempo e c’è ancora da conquistare lo scudetto aritmeticamente. Ecco, l’unico pericolo vero è che l’attesa sia troppo lunga e che per qualcuno magari i pensieri vadano su altre cose, nel frattempo: il Mondiale».

LA LAZIO SI GIOCA TUTTO «Questo in effetti è il punto principale. La Lazio non ha una rosa profondissima e se per caso le mancasse qualche titolare, il livello complessivo si abbasserebbe. Sul piano ambientale, invece, potrebbe crearsi un fattore potenzialmente determinante: la finale sarà un’occasione bellissima, unica, e la Lazio avrà secondo me un grande vantaggio nei tifosi che saranno orgogliosamente presenti. Così, i calciatori avranno quindi una spinta in più per riportare il club a vincere dopo diversi anni dall’ultima volta (l’ultimo trofeo conquistato dai biancocelesti è la Supercoppa Italiana del 2020, ndr)».

LA PRESSIONE «È una valutazione molto difficile e dipende dai calciatori: ci sono quelli che si esaltano sapendo che si giocano un trofeo e altri che invece non riescono a giocare con la stessa facilità delle altre partite. Per la Lazio potrebbe essere l’euforia a far esprimere i calciatori di Sarri nel miglior modo possibile».

ATALANTA-LAZIO «La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di difendersi bene affidandosi al contropiede con molta umiltà, mentre l’Atalanta è stata la solita Dea giocando “uomo contro uomo” anche se ha commesso un errore decisivo sul gol della Lazio. Ecco, da questo punto di vista i biancocelesti mi sono sembrati complessivamente più attenti nei 120 minuti di partita».

VINCERE AI RIGORI DA’ SLANCIO «Ai tifosi senza dubbio, ma ovviamente la finale sarà una partita diversa con pochi spazi e cercherà di partire in contropiede come fatto a Bergamo. Sarà una partita che l’Inter cercherà di dominare nel gioco facendo appunto attenzione alla velocità avversaria. Anche perché la squadra di Sarri sta dimostrando un’ottima condizione fisica e se arriverà al 13 maggio in questa forma avrà più possibilità di sovvertire i pronostici».

LA RISORSA DELLA SQUADRA DI SARRI «Il tridente, dove la Lazio ha calciatori veloci sia sulle fasce che nella posizione di centravanti».