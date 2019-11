Capello: «Al Milan manca la personalità. Zaniolo? Il miglior giovane italiano»

Capello, l’ex tecnico parla del momento che sta vivendo il calcio italiano e degli ultimi risultati maturati all’indomani dei match di questo weekend

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch’io lo Sport, parlando del momento che sta vivendo il campionato italiano.

MILAN – «Il Milan è in difficoltà e i giocatori non sono di grandissimo livello, questo lo sanno tutti e lo vedono. A San Siro giocano con paura, hanno timore e non riescono a esprimersi. Manca la personalità. Anche chi è forte tecnicamente, come Paquetà, non si esprimono al meglio. Sono pochi i giocatori da Milan, hanno difficoltà a indossare questa maglia».

ROMA – «Ha giocatori di qualità come Dzeko e Kolarov, poi hanno fatto un ottimo acquisto con Smalling in difesa. Lo conosco e me lo aspettavo. La squadra è stata lavorata nella testa, tutti seguono l’allenatore e le cose vanno molto bene».

ZANIOLO – «Sono un ammiratore di Zaniolo, per me è il talento migliore che abbiamo. Quando ho parlato di lui mi sono dimenticato di Kean, ho visto tanti talenti perdersi, come per esempio Cassano, ma ripeto che per me Zaniolo è il miglior giovane italiano».