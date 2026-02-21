Connect with us
Champions League

Capello parla delle italiane in Champions: la ‘ricetta’ di Don Fabio per provare a ribaltare i playoff

Published

4 ore ago

on

By

Fabio Capello

Champions League, Fabio Capello indica la via: la strategia di Don Fabio per ribaltare i playoff della competizione

Fabio Capello non è tipo da “mission impossible”. Nonostante i risultati d’andata lascino poco spazio all’immaginazione — con l’Inter affondata in Norvegia, l’Atalanta al palo contro i tedeschi e la Juve travolta dal ciclone Galatasaray — “Don Fabio” disegna la mappa per la tripla rimonta italiana in questo complicato 2026. Tre ricette diverse, condite dalla solita schiettezza, per provare a ribaltare i playoff di Champions. Ecco la sua analisi per La Gazzetta dello Sport:

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno


COME SI RIBALTA IL BODO/GLIMT «I nerazzurri devono tornare a trovare il loro gioco con una regia sapiente e Dimarco a sinistra: così ritrova anche il gioco e la pericolosità. Non avendo Lautaro, deve giocare di più sulle fasce, è fondamentale. È una squadra che gioca molto corta e pressa molto quando ricevi palla: l’Inter deve essere molto brava ad aprire il gioco, soprattutto perché loro sui cross vanno in difficoltà».
CHI SCHIERARE DAVANTI NELLO SCACCHIERI DI CHIVU «Ha tre punte e sono tutte brave, quindi dipende dalla stanchezza, dalla fisicità e dalla voglia che c’è in ognuno di questi calciatori. Sia Esposito che Thuram possono fare male sui palloni alti».
QUANTO È TOSTO IL BORUSSIA DORTMUND «È molto più completa, ha qualità e forza, sa stare in campo. È seconda in Germania e questo ne fa comprendere il valore».
IL FATTORE POSITIVO PER PALLADINO «Sul fatto di giocare in casa: è importante che i tifosi aiutino. Il problema dell’Atalanta è che ci vorrà attenzione a giocare uomo contro uomo con una squadra molto veloce nell’uno contro uno e con attaccanti difficili da marcare. È alto il rischio del contropiede. Per tutte e tre la cosa più importante è non incassare un gol anche se bisogna segnare per recuperare il risultato. È un peccato non avere Raspadori e De Ketelaere: sarebbe potuto arrivare il colpo di fantasia per sbloccare il risultato».
SPERANZA JUVENTUS: DA DOVE SI PARTE «Al rilassamento del Galatasaray, che può pensare di aver già superato il turno, bisogna metterli subito in difficoltà perché un rilassamento può giocare a favore della Juve. Dipenderà da chi recupera e chi mette in campo Spalletti. I giocatori di prima scelta fanno la differenza».
L’IMPORTANZA DI RECUPERARE BREMER «È fondamentale per la velocità negli spazi di Osimhen e Yilmaz, che ha causato diverse ammonizioni all’andata: appena è uscito Bremer, è successo di tutto».
FINALMENTE CON JONATHAN DAVID DAL 1′ «Beh, senza centravanti è dura recuperare (ride, ndr). Il falso 9 va bene per lo show o se è uno tra Totti e Messi… David è un centravanti di ruolo ed è abituato a giocare in quella posizione, quindi rende meglio di altri: è stato acquistato perché ha segnato tanti gol e, anche se non sta rendendo come pensava, conosce meglio la posizione».
YILDIZ «Può esser decisivo: non è questione di essere trascinatore, ma fare la differenza con qualità».

