Capello su Mourinho e Pochettino: «Non posso parlare» – VIDEO

Capello non ha voluto commentare l’esonero di Pochettino e il conseguente arrivo sulla panchina del Tottenham di Mourinho – VIDEO

La notizia dell’esonero di Mauricio Pochettino ha sorpreso tutti gli appassionati di calcio, che non si aspettavano una decisione simile nei confronti di un allenatore che ha portato il Tottenham a un passo dal tetto dell’Europa.

Altrettanto sconvolgente l’arrivo in panchina di José Mourinho, ex Chelsea. Fabio Capello, interpellato a riguardo, non ha voluto dire nulla: «Siamo amici, non posso parlare».