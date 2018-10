Francesco Ciccio Caputo ha avuto sui piedi la possibilità di pareggiare la partita con un rigore discutibile fischiato per fallo di mano di Under, il penalty però è da horror

Al 12′ del secondo tempo, l’arbitro Mazzoleni ha fischiato un calcio di rigore, discutibile, per un tocco con il braccio di Cengiz Under nel cuore dell’area di rigore giallorossa. Sul dischetto si è presentato Ciccio Caputo, già 3 gol realizzati quest’anno, che aveva sui piedi la possibilità di pareggiare la partita. Il rigore calciato da Caputo sfortunatamente per i tifosi toscani, è finito alle stelle. L’attaccante toscano, al momento della battuta, ha forse toccato la palla con la gamba sinistra prima di calciarlo con il destro. Ecco spiegato il motivo di una realizzazione da horror.