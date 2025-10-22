Cardinale Milan: il futuro ormai è chiaro! Spunta un retroscena sorprendente, tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Cardinale Milan: ecco quale sarà la linea del futuro societario: il retroscena che sorprende i tifosi rossoneri. I dettagli

Gerry Cardinale ha voluto mettere fine alle voci e alle preoccupazioni sul futuro della proprietà rossonera, ribadendo con decisione il proprio impegno a lungo termine con il Milan.

Il retroscena è stato raccontato da Kush di ThatMilanPod, che ha riportato un dialogo diretto con il CEO di RedBird. L’interlocutore ha posto a Cardinale la domanda che da tempo circola tra i tifosi: l’idea che il fondo americano possa limitarsi a sistemare i conti, costruire lo stadio e poi vendere il club con un maxi profitto.

La risposta del patron è stata netta e rassicurante: «Kush, non venderò mai il Milan». Una frase semplice, ma capace di dissipare i dubbi sull’orizzonte della proprietà.

Il messaggio conferma la visione di Cardinale: non una speculazione rapida, ma un progetto strutturale e duraturo, volto a riportare il Milan stabilmente ai vertici del calcio mondiale. In questa prospettiva, RedBird considera il club non come un asset da valorizzare e cedere, ma come una piattaforma strategica su cui costruire valore nel lungo periodo, anche attraverso sinergie con lo sport americano, come dimostra l’interesse per una futura franchise NBA a Milano.

