Casemiro in panchina: Rio Ferdinand si chiede perché

Casemiro in panchina per un’ora nel derby perso dallo United contro il City per 6-3. E Rio Ferdinand, ex Red Devils, si chiede il perchè

Casemiro è entrato nel derby di Manchester solo all’ora di gioco e con i Red Devils sotto in

maniera irrimediabile, sul 4-1 per la squadra di Guardiola. É vero che l’ex centrocampista

del Real Madrid è arrivato negli ultimi giorni di mercato, ma vederlo non inserito nella

formazione titolare da parte di Ten Hag ha determinato la reazione di Rio Ferdinand.

Sul suo canale Youtube l’ex difensore del Manchester United ha dichiarato: «Mentre Casemiro

è in panchina, pensa: “Ho vinto cinque Champions League…”. Lui è un fantastico

centrocampista difensivo, uno dei migliori al mondo. E non ha ancora avuto chance. È

venuto e ha giocato solo in Europa League. Non ha ancora avuto la possibilità di giocare

ma è in forma, è pronto, nel Real Madrid giocava. E mi viene da pensare all’impatto che

può avere su un giocatore come lui non vedersi tra i titolari».