Casemiro ricorda: «Il gol in finale contro la Juve? Non sapevo cosa stessi facendo»

Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro l’Inter. Il brasiliano è tornato anche sulla finale di Champions League contro la Juve:

«Giuro che non avrei mai immaginato che un giorno avrei giocato una finale di Champions League, figuriamoci segnare. Mi piace fare il lavoro sporco e non essere al centro dell’attenzione, è quello che sono come persona. Non avrei mai immaginato di segnare in finale e quando l’ho fatto contro la Juventus non avevo parole, ero emozionatissimo. Ho iniziato a correre, ho allungato le braccia e sono scivolato sulle ginocchia. Sinceramente, non sapevo cosa stessi facendo. Quando i miei compagni di squadra sono venuti ad abbracciarmi, ho alzato gli occhi al cielo ringraziando Dio che stavo vivendo un vero e proprio sogno».