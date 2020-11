Caso Diawara: udienza rinviata al 9 novembre. Le ultime

La Roma ha richiesto e ottenuto il rinvio per l’udienza del caso Diawara: si deciderà il 9 novembre sul 3-0 a tavolino per il Verona

Si attendeva per oggi l’udienza per il ricorso in appello dopo la decisione su Verona-Roma e sul caso Diawara. I giallorossi avevano inserito il centrocampista nella lista degli Under 22, erroneamente.

Come riporata ANSA, i giallorossi hanno richiesto ed ottenuto il rinvio dell’udienza dalla Corte Sportiva D’Appello Nazionale al prossimo lunedì, ovvero il 9 novembre. Si conoscerà dunque la decisione.