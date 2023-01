Caso Juve, Cairo: «Importante fare le cose in modo leale e sportivo»

Urbano Cairo ha commentato le vicende giudiziarie della Juve: «Queste cose sono di cattivo esempio anche per i giovani»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della situazione in casa Juve a margine della presentazione della partnership tra Credit Agricole e Rcs Sport. Di seguito le sue parole.

«Sono situazioni pesanti ma lasciamo giudicare chi deve farlo. Sarebbe molto importante cercare di bonificare il calcio. Queste cose sono di cattivo esempio anche per i giovani. È importante fare le cose in modo leale e sportivo. Non voglio dire che non sia stato così. Ma quando poi fai queste cose, tutto il resto viene dimenticato».

