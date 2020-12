Caso Juventus Napoli, la strategia azzurra per il ricorso: «Causa di forza maggiore»

Caso Juventus-Napoli, la strategia del club azzurro per il ricorso presentato al Coni: si spera nella «causa di forza maggiore»

Dopo aver presentato ricorso sulla sentenza relativa a Juventus-Napoli al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, il club azzurro spera nel riconoscimento di “causa di forza maggiore”. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

«Il Napoli punta al riconoscimento della causa di forza maggiore che ha impedito la partenza per Torino, ribalta l’accusa di slealtà sportiva con la documentazione dell’Asl competente che intimava al club di De Laurentiis di non predisporre la partenza per Torino per ragioni di salute pubblica».