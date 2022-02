Caso plusvalenze, la Procura Figc apre un’indagine ai danni dell’Inter

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caso plusvalenze, la Procura Figc apre un’indagine anche sull’Inter. Accertamenti su due stagioni dove i nerazzurri hanno incassato 90 milioni

La Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta nei confronti dell’Inter riguardo al caso plusvalenze. I nerazzurri avrebbero incassato 90 milioni circa dai trasferimenti nel biennio 17/18 e 18/19. Ora la Procura indaga.

«Nonostante l’Inter ritenga di aver redatto il proprio bilancio nel rispetto dei principi contabili e nessun giocatore o dirigente dell’Inter sia accusato di alcun illecito, non siamo in grado di formulare in questa fase aspettative sull’esito di tali indagini»., ha spiegato l’Inter relativamente all’indagine della Procura di Milano. A riportarlo è Tuttosport