Caso Ronaldo: spunta un documento segreto del 2010

Il Der Spiegel rende pubblico l’accordo che avrebbero firmato Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga

Il caso Ronaldo si arricchisce di un’altra puntata. La rivista tedesca Der Spiegel ha pubblicato il testo del presunto accordo segreto firmato dal campione portoghese della Juventus e da Kathryn Mayorga, la donna che accusa il giocatore di averla violentata nella sua camera d’albergo il 13 giugno del 2009 al Palms Hotel di Las Vegas. Il testo risalirebbe al 2010, ma è stato pubblicato soltanto di recente dal Der Spiegel, che ne è entrato in possesso insieme ad altri documenti resi noti nello scandalo Football Leaks dell’anno scorso. Secondo quanto si legge sul documento secretato, la donna avrebbe giurato di mantenere il silenzio su quanto accaduto dietro il pagamento di un lauto compenso (375mila dollari) e ad avvisare tutti quelli che sapevano di non parlarne con nessuno, mentre CR7 avrebbe dovuto consegnare alla ragazza i risultati di un suo test Hiv per tranquillizzarla.

Ma c’è di più. Oltre al presunto “accordo segreto”, il Der Spiegel ha pubblicato anche quella che sarebbe la prima versione su quanto accaduto rivelata ai propri avvocati da Cristiano Ronaldo, che stando alla rivista tedesca avrebbe descritto il rapporto sessuale come «brusco, frettoloso e sbrigativo» e avrebbe ammesso che la donna ripeteva: «no, non farlo, io non sono come tutte le altre» e che lui alla fine si sarebbe scusato con lei. Una ricostruzione che potrebbe cambiare gli scenari delle indagini. I nuovi documenti, mostrano soprattutto come Cristiano Ronaldo in brevissimo tempo abbia creato una vera e propria squadra di “gestione del rischio” di cui facevano parte legali e investigatori per tutelare al meglio la sua reputazione e limitare il raggio di azione della donna.