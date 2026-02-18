Caso Vinicius Prestianni, interviene la Uefa: la nota ufficiale di risposta al Benfica, aperto un fascicolo! Il comunicato e i dettagli

Non si placa la bufera dopo la sfida tra Benfica e Real Madrid. Oltre alla sconfitta della Juve a Istanbul, a dominare le cronache è il presunto episodio di razzismo che ha coinvolto Vinicius Junior. L’attaccante brasiliano, dopo aver siglato il gol vittoria, ha accusato Gianluca Prestianni di avergli rivolto insulti discriminatori coprendosi la bocca con la maglia, portando l’arbitro François Letexier a sospendere la gara per dieci minuti.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Il club portoghese è intervenuto con una nota ufficiale per tutelare la propria posizione. Attraverso un video da bordocampo, la dirigenza delle Aquile ha sottolineato come la distanza tra i giocatori rendesse impossibile per i compagni del numero 7 delle Merengues udire lo scambio verbale. Anche il giovane talento argentino, classe 2006, ha respinto ogni addebito su Instagram, parlando di un pesante fraintendimento e denunciando le minacce ricevute. Nel frattempo, l’UEFA ha comunicato di aver avviato la revisione dei rapporti ufficiali: se verranno confermati gli abusi, scatteranno sanzioni esemplari in vista del ritorno al Bernabeu del 25 febbraio.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

IL COMUNICATO DEL BENFICA – «Come dimostrano le immagini, data la distanza, i giocatori del Real Madrid non potevano aver sentito ciò che stavano dicendo di aver sentito».

LA NOTA DELLA UEFA – «I rapporti ufficiali delle partite giocate ieri sera sono attualmente in fase di revisione. Laddove vengono segnalati episodi, verranno avviati procedimenti e, qualora questi dovessero portare all’imposizione di sanzioni disciplinari, queste saranno annunciate sul sito ufficiale della Uefa. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da fornirvi né ulteriori commenti da fare in merito a questa questione».

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.