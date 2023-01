Cassano: «Il campionato adesso si è riaperto»

Antonio Cassano, nel solito appuntamento post giornata di campionato, ha commentato sui social la lotta per lo Scudetto

L’ANALISI – «Il Napoli non ha fatto bene, non ha fatto una buona partita ma non vuol dire nulla. Ora ricomincia un’altra stagione, l’Inter mi ha sorpreso in positivo, ha fatto una grandissima partita, ha meritato la vittoria dall’inizio alla fine. L’Inter ha meritato, ha aspettato, è ripartita con fisicità, passo, qualità e ha meritato la vittoria. Adesso si riapre il campionato anche se penso che dipenda tutto dal Napoli che se è quello della prima parte, non ci sono alternative alla vittoria degli azzurri. Se fa filotto non avrà problemi».