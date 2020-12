Cassano, che bordata: «Cristiano Ronaldo è il problema della Juventus»

Antonio Cassano, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. Le sue parole

Torna a parlare di Juventus Antonio Cassano, e lo fa lanciando alcune frecciate a Cristiano Ronaldo e Dybala.

Queste le sue dichiarazioni in diretta Twitch insieme a Vieri riprese da Goal.com.

RONALDO – «La Juve non ha bisogno di Ronaldo per vincere lo scudetto, l’ha preso per vincere la Champions. E non ci è ancora riuscita. Per me è un problema per tanti allenatori, tatticamente. Con lui parti 1-0, ma lui vive solo per il goal, non è come Messi che fa giocare bene la squadra. Tra Ronaldo, Lewandowski, Benzema, io prendo gli ultimi due per far fare il centravanti per far giocare la squadra. Ronaldo fa 30-40 goal, tanto di cappello, però in funzione della squadra: con Sarri ha avuto difficoltà, lui non gioca tra le linee gioca in funzione della porta».