Antonio Cassano attacca Conte: ecco le parole dell’ex attaccante sull’Inter su Twitch a Bobo TV.

«Ha preso Kolarov per fargli fare il terzo di difesa come con Guardiola ma non ha capito che non è Guardiola. Con Conte deve difendere, con Guardiola si gioca la palla. Se la giocherebbe con le top in Champions? Se dice questo ci sta prendendo per il c**o».