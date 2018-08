Cassano sentenzia: «Scudetto alla Juve fino al 2022, ecco il podio della classifica cannonieri»

Antonio Cassano, ancora alla ricerca di una nuova squadra, ha parlato della Serie A che tra una settimana vedrà il via

L’obiettivo di Cassano è chiaro. Allenarsi continuamente sperando in un ritorno in Serie A e al calcio giocato, per dimostrare a tutti di poter essere ancora incisivo e decisivo. Il talento barese tiene ancora vive le speranze di trovare una nuova squadra, come conferma lui stesso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: «Il mio agente mi ha trovato tante squadre e lo ringrazio, però gli ho messo tantissimi paletti per non allontanarmi dalla famiglia. Parma? Magari..». Poi fa il suo pronostico per la stagione che tra poco partirà: «Se con Ronaldo la Juventus ha lo scudetto già in tasca? Discorso chiuso, almeno fino al 2022. CR7 segnerà almeno 40 gol, alle spalle dei bianconeri vedo solo l’Inter: la Juventus ha fatto un affare, prendendo il secondo miglior giocatore al mondo: il più forte rimane Messi. Però CR7 alla Juve è un grandissimo colpo e lui ripagherà i bianconeri di tutto, sia in termini sportivi sia economici. I gol li farà, i risultati arriveranno e poi vogliamo calcolare gli introiti da magliette e altro merchandising legato a Ronaldo? Non è stato un affare ma un grandissimo affare».

Cassano si spinge anche ad ipotizzare la classifica dei cannonieri per la Serie A: «Il podio della classifica marcatori? Ronaldo, Higuain e Dzeko. Icardi quarto. Su Higuain la Juve ha fatto una scelta e va rispettata. Secondo me Gonzalo poteva giocare con Ronaldo perché lui è la copia di Benzema. Giusto sacrificare Caldara nell’operazione? Bonucci conosce l’ambiente, la Juve è casa sua, servirà per la Champions. Caldara deve dimostrare il suo valore a certi livelli. Piuttosto con Ronaldo non sarà facile trovare la collocazione giusta a Dybala. Dzeko invece non potrà giocare assieme a Schick. Patrik non è un attaccante esterno. Nel 4-3-3 di Di Francesco c’è posto per uno solo»

Cassano chiude su Icardi, Mertens e la sua vita privata: «Mauro segna tanto e per una punta questo è importante. Ma segna e basta. Qualitativamente gli preferisco Dzeko. Lautaro Martinez? Per Ausilio è un fenomeno ma non so se Spalletti insisterà nel farli giocare assieme. Mertens? Sarri gli ha cucito addosso un ruolo nuovo e ha segnato tanto. Ora vedremo cosa farà. Io invece spero di fare in tempo a giocare contro Ronaldo. Intanto ho mio figlio Christopher che imita le sue rovesciate… E pensare che il piccolo, Lionel, l’ho chiamato così in onore di Messi!».