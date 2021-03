Cassano sta con Pirlo: «Ha pochissime responsabilità. Ronaldo con lui…»

Antonio Cassano parla di Andrea Pirlo e della situazione in casa Juve. Le sue parole sul tecnico bianconero dopo la sconfitta col Benevento

Intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch, Cassano ha parlato di Andrea Pirlo e della situazione in casa Juve.

«Io do pochissime responsabilità ad Andrea. L’anno scorso è stato mandato via l’allenatore che negli ultimi 30 anni ha espresso il calcio migliore ma aveva un solo problema, ovvero Cristiano Ronaldo. Scegliendo Pirlo che vuole fare gioco come Sarri, Ronaldo diventa una sorta di tappo per lui… Di Guardiola ce n’è solo uno che ha fatto sfracelli al primo anno. Dal momento che vuoi continuare sulla strada di fare calcio, Ronaldo ti dà poche opportunità. L’obiettivo era vincere la Champions League ma hanno fallito. Quindi io troverei una soluzione con Ronaldo. Se tu sei il presidente di una squadra e vuoi ricominciare un ciclo, se vuoi dare una Ferrari ad un neopatentato, devi prenderti i tuoi rischi e devi metterlo nelle migliori condizioni».